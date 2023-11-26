Еще один украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Российские системы ПВО сбили над Брянским районом дрон самолетного типа, написал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, пострадавших и разрушений нет.
Оперативные службы работают на месте. В ночь на 26 ноября и утром ряд регионов РФ подверглись атаке беспилотников украинской стороны.
Сначала Минобороны России сообщило о 11 сбитых над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями дронах.
Спустя время ведомство добавило, что средства ПВО уничтожили еще девять украинских беспилотников над территорией четырех регионов Центрального федерального округа – Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей.