В Калужской области сбили беспилотники ВСУ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о том, что силы ПВО сбили украинские дроны над территорией Дзержинского и Жуковского районов. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он уточнил, что, предварительно, пострадавших и каких-либо разрушений зафиксировано не было.
Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА. По предварительной информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — написал он.
Ранее о массовой атаке беспилотных летательных аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.
О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй, что был сбит еще один беспилотник.
Telegram-канал Mash опубликовал момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина в Туле, который попал в объектив камеры слежения. На кадрах слышно, как БПЛА подлетает к многоэтажке и разрывается в квартире на 12-м этаже.