Появилось видео попадания беспилотника в жилой дом в Туле

Telegram-канал Mash опубликовал момент попадания беспилотника в жилой дом на улице Хворостухина в Туле, который попал в объектив камеры слежения. На кадрах слышно, как БПЛА подлетает к многоэтажке и разрывается в квартире на 12 этаже. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

В этот момент в ней находился как минимум один человек — медики диагностировали у него легкое резаное ранение стопы. Губернатор Алексей Дюмин заявил, что над Тулой сбили два беспилотника. Один из них и попал в многоэтажку.

Ранее о массовой атаке беспилотных летающих аппаратов на российские регионы сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным военных, над территориями Московской, Тульской, Калужской и Брянской областей удалось уничтожить 11 беспилотников.

О двух из них сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. По его словам, над Карачевским и Брянским районами были уничтожены два БПЛА, принадлежащих ВСУ. Обошлось без разрушений и пострадавших. Также о нескольких сбитых дронах сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. В первый раз он написал о «массовой атаке», а во второй, что был сбит еще один беспилотник.