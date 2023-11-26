В Брянской области пресекли попытку ВСУ атаковать регион беспилотниками

Средства ПВО Минобороны России уничтожили ещё два украинских дрона при попытке атаковать Брянскую область, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пресечена очередная попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Средствами ПВО Министерства обороны России уничтожены два беспилотных летательных аппарата самолётного типа над Брянским районом», — сообщил он.

По словам Богомаза, пострадавших и разрушений нет.

Ранее он сообщил, что системы ПВО уничтожили два БПЛА над Карачевским и Брянским районами.

В Минобороны России заявили, что военные уничтожили 11 украинских дронов над Московской, Тульской, Калужской и Брянской областями.