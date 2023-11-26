Киллеры расстреляли брата главы города Алагира в Северной Осетии

В результате расстрела неизвестными в Северной Осетии пострадал Алан, брат Германа Гагиева — главы администрации города Алагир. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Алан Гагиев накануне поздно вечером выходил из круглосуточной аптеки на Хетагурова [в Алагире], возле которой стоял черный Мерседес. Двое неизвестных выстрелили в мужчину несколько раз», — передали авторы телеканала.

Отмечается, что пострадавший получил серьезные ранения. У него оказалось повреждены легкое, рука, нога и бедро. Он был экстренно госпитализирован.

Киллерам удалось скрыться с места происшествия, но полицейским удалось установить личность одного из нападавших. В настоящий момент их ищут. По одной из версий, поводом для нападения на Алана Гагиев могло стать его родство с главой города Агир Германом Гагиевым.