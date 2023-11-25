Тело женщины нашли после тушения пожара в квартире дома на юге Москвы

В квартире жилого дома на улице Кировоградская в Москве произошел пожар, после тушения которого в ванной нашли тело женщины 1934 года рождения. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

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Там уточнили, что точную причину смерти установят после проведения пожарно-технической экспертизы.

В сообщении отмечается, что Чертановская межрайонная прокуратура координирует работу правоохранителей. Также она контролирует проводимую по данному факту доследственную проверку, по результатам которой будет вынесено процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Чечерском проезде в Москве произошел пожар. Квартира загорелась на седьмом этаже дома.