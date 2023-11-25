На видео она сообщила, что «прикрыла рукой рот». По данным ведомства, с августа по ноябрь в Великих Луках она задушила двух сыновей полутора и четырех лет. Она оставила тела в квартире и уехала еще с двумя детьми в деревню, где убила восьмилетнюю дочь.