В Челябинской области двое малышей подожгли диван и погибли
Два ребенка в возрасте двух и трех лет подожгли диван, когда их оставили одних, и погибли. Об инциденте сообщает следственное управление СК РФ по Челябинской области.
Несчастный случай произошел в субботу, 25 ноября на улице Ленина в поселке Мирный (Сосновский район Челябинской области). Двое малолетних детей (2020 и 2021 годов рождения) остались одни в комнате общежития, без присмотра родителей.
«В результате неосторожного обращения детей со спичками, находящимися в доступном месте, произошло возгорание дивана. Несовершеннолетние скончались на месте происшествия», — сказано в сообщении следователей.
Сейчас на месте работают криминалисты, назначены судебные экспертизы.
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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Следователи намерены дать правовую оценку «условиям проживания и воспитания несовершеннолетних, а также деятельности органов системы профилактики».