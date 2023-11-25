Электросамокат спалил квартиру под Нижним Новгородом
Устройство могло загореться, когда стояло на зарядке. Есть пострадавший, он госпитализирован, сообщает МЧС России.
«Вероятнее всего, электрическое средство передвижения было на зарядке. Специалистам это еще предстоит установить», — отмечают спасатели.
Пока на место ЧП ехали пожарные, жильцам и соседям пришлось эвакуироваться самостоятельно. При этом пострадал 30-летний мужчина, он госпитализирован.
Всего дом покинули 19 человек, включая 3 детей. Выгорело 16 квадратных метров.
Пожар ликвидировали 14 спасателей и 4 единицы техники.
Спасатели предупредили, что электрогаджеты и транспортные устройства нельзя оставлять на зарядке без присмотра.
В минувшую среду СМИ сообщали о пожаре в поселке Ждановское Нижегородской области. Там электросамокат взорвался в квартире жилого дома.
https://news.rambler.ru/incidents/51813358/