В Сирии при взрыве автомобиля погиб человек
В сирийском городе Алеппо взорвался заминированный автомобиль, пишет агентство IRNA. Погиб один человек, четверо получили ранения.
Инцидент произошел на КПП местной полиции на дороге Аль-Баб-Ар-Раи на востоке Алеппо, неподалеку от границы с Турцией.
По данным агентства, различные террористические группировки в 2017 году потерпели поражение.
Вместе с тем, отметили журналисты, в ряде регионов остались ячейки группировок. Боевики проводят показательные акции, убивают мирных граждан, осуществляют нападения на военных.
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