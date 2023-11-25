В Сирии при взрыве автомобиля погиб человек

В сирийском городе Алеппо взорвался заминированный автомобиль, пишет агентство IRNA. Погиб один человек, четверо получили ранения.

Инцидент произошел на КПП местной полиции на дороге Аль-Баб-Ар-Раи на востоке Алеппо, неподалеку от границы с Турцией.

По данным агентства, различные террористические группировки в 2017 году потерпели поражение.