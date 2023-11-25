Россиянин выстрелил себе в живот стрелой из арбалета и сам добрался до врачей

В Санкт-Петербурге мужчина обратился к медикам со стрелой в животе. Об этом пишет «Фонтанка».

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24 ноября в больнице Святого Георгия приняли 38-летнего мужчину. Он добрался до туда самостоятельно из квартиры на Северном проспекте. При этом в животе у пациента находилось инородное тело.

Раненый петербуржец смог пояснить детали произошедшего. По предварительным данным, он перезаряжал арбалет дома и случайно выстрелил в себя 6-сантиметровой стрелой.