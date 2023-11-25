Легкомоторный самолет экстренно сел на Волгу

Названы подробности крушения легкомоторного самолета в Тверской области
Легкомоторный частный двухместный самолет «Икарус-С42В» совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области. 71-летний пилот, лётчик-испытатель Борис Келазев, успел покинуть воздушное судно, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново в Кимрском муниципальном округе.
Самолет совершил посадку на лед реки в 50 метрах от берега. При этом передняя часть воздушного судна провалилась под лед. Пилот своевременно выбрался из кабины и покинул опасную зону.
Собеседник телеканала пояснил, что полет «Икаруса» без бортовых номеров не был согласован.
Напомним, что в прошлом году Келазев уже попадал в похожую историю. При полете на аналогичном самолете он зацепился за электрические провода и приземлился в в акватории реки Хотча в Тверской области.