Легкомоторный самолет экстренно сел на Волгу

Легкомоторный частный двухместный самолет «Икарус-С42В» совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области. 71-летний пилот, лётчик-испытатель Борис Келазев, успел покинуть воздушное судно, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново в Кимрском муниципальном округе.

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Самолет совершил посадку на лед реки в 50 метрах от берега. При этом передняя часть воздушного судна провалилась под лед. Пилот своевременно выбрался из кабины и покинул опасную зону.

Собеседник телеканала пояснил, что полет «Икаруса» без бортовых номеров не был согласован.