Названы подробности крушения легкомоторного самолета в Тверской области

Легкомоторный частный двухместный самолет «Икарус-С42В» совершил жесткую посадку на лед Волги в Тверской области. 71-летний пилот, лётчик-испытатель Борис Келазев, успел покинуть воздушное судно, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Легкомоторный самолет экстренно сел на Волгу
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Инцидент произошел в районе населенного пункта Тихоново в Кимрском муниципальном округе.

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Самолет совершил посадку на лед реки в 50 метрах от берега. При этом передняя часть воздушного судна провалилась под лед. Пилот своевременно выбрался из кабины и покинул опасную зону.

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Собеседник телеканала пояснил, что полет «Икаруса» без бортовых номеров не был согласован.

Напомним, что в прошлом году Келазев уже попадал в похожую историю. При полете на аналогичном самолете он зацепился за электрические провода и приземлился в в акватории реки Хотча в Тверской области.

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