При демонтаже горнолыжного комплекса в подмосковном Красногорске упал кран
В подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» упал башенный кран. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Московской области.
В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на улице Красногорский Бульвар, 4.
При падении повреждены кровля и фасад котельной, отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Грозном из-за сильного ветра упал башенный кран. Крановщик не успел покинуть свою кабину и погиб на месте. Его смерть зафиксировала прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи.
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