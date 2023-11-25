В подмосковном Красногорске при демонтаже горнолыжного комплекса «Снежком» упал башенный кран. О пострадавших не сообщается. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМЧС по Московской области.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел на улице Красногорский Бульвар, 4.

При падении повреждены кровля и фасад котельной, отметили в пресс-службе.