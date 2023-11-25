Пассажиры устроили драку в вагоне московского метро

В Москве сотрудники правоохранительных органов ищут пассажиров метро, которые устроили драку в вагоне поезда.

Об этом информирует МВД России по городу.

«Сотрудниками полиции был выявлен видеоролик, на котором запечатлён конфликт между пассажирами в вагоне метрополитена, переросший в потасовку», — приводит сообщение РИА Новости.

Полиция в настоящий момент проводит проверку по факту инцидента, а также устанавливает причастных к конфликту лиц.