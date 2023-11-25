Израильский корабль атаковали БПЛА в Аравийском море
Израильское судно было атаковано и загорелось в Аравийском море за несколько часов до заключения перемирия в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает ТВ-канал Al Mayadeen.
По данным источников, израильский корабль подвергся нападению в четверг вечером. После попадания он загорелся.
Тель-Авив пока официально не комментировал инцидент. Однако агентство Associated Press процитировало американского чиновника, заявившего, что принадлежащий Израилю корабль стал объектом атаки беспилотника в Индийском океане.
Американский чиновник заявил, что корабль плавал под флагом Мальты. Он находился в международных водах, когда был атакован беспилотником, несущим бомбу. БПЛА взорвался, причинив кораблю ущерб, но не ранив членов экипажа.
Al Mayadeen отмечает, что это не первый инцидент с кораблем Тель-Авива. Ранее вооруженные силы Йемена задержали израильский корабль в Красном море. Хуситы заявили, что продолжат «военные операции против израильской оккупации до тех пор, пока агрессия против сектора Газа не прекратится».