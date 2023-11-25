Израильский корабль атаковали БПЛА в Аравийском море

Израильское судно было атаковано и загорелось в Аравийском море за несколько часов до заключения перемирия в секторе Газа. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает ТВ-канал Al Mayadeen.

По данным источников, израильский корабль подвергся нападению в четверг вечером. После попадания он загорелся.

Тель-Авив пока официально не комментировал инцидент. Однако агентство Associated Press процитировало американского чиновника, заявившего, что принадлежащий Израилю корабль стал объектом атаки беспилотника в Индийском океане.

Американский чиновник заявил, что корабль плавал под флагом Мальты. Он находился в международных водах, когда был атакован беспилотником, несущим бомбу. БПЛА взорвался, причинив кораблю ущерб, но не ранив членов экипажа.