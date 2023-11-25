В Севастополе обрушилась аварийная подпорная стена
На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе разрушилась аварийная подпорная стена. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспорт Севастополя».
Части стены осыпались на дорогу, перекрыв движение в сторону центра города. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что в результате обрушения общественный транспорт может работать с перебоями.
О пострадавших в результате обвала не сообщается.
Ранее в Севастополе остановили движение морского пассажирского транспорта. Причины остановки, как и сроки возобновления работы, не сообщаются.
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