В Севастополе обрушилась аварийная подпорная стена

На улице Адмирала Октябрьского в Севастополе разрушилась аварийная подпорная стена. Об этом сообщает Telegram-канал «Транспорт Севастополя».

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Части стены осыпались на дорогу, перекрыв движение в сторону центра города. В дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры сообщили, что в результате обрушения общественный транспорт может работать с перебоями.

О пострадавших в результате обвала не сообщается.