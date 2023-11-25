Петербургский школьник выстрелил себе в лицо из ракетницы и лишился глаза

Школьника из Санкт-Петербурга экстренно госпитализировали после того, как он случайно выстрелил себе в лицо из ракетницы, сообщает РЕН ТВ. Состояние мальчика оценивают как средней степени тяжести, ему диагностировали разрыв глаза и контузию.

Подросток получил контузию тяжелой степени, разрыв глазного яблока, рваную рану века, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел утром 24 ноября, 15-летний подросток держал в руках сигнальный пистолет и случайно нажал на курок. Ребенка экстренно доставили в больницу, сейчас он находится в отделении офтальмологии.

В октябре еще один аналогичный несчастный случай произошел в Петербурге, школьник случайно выстрелил в лицо приятелю из сигнальной ракетницы. Дети, испугавшись реакции родителей, придумали историю о налете бандитов на заведение. Инцидентом заинтересовалась прокуратура.