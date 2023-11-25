Скелет в колготках обнаружили на чердаке дома в Санкт-Петербурге

Скелет, предположительно, женщины в колготках нашли на чердаке жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Сотрудники следственных органов организовали проверку. Как долго разлагающееся тело пролежало на чердаке, неизвестно.

На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове обнаружили скелет, одетый в колготки. Предположительно, останки принадлежат женщине, — говорится в сообщении.

Ранее волонтеры добровольческого общественного объединения «ЛизаАлерт» обнаружили в Волосовском районе Ленинградской области человеческий череп. Страшная находка была сделана в лесном массиве недалеко от деревни Каложицы, добровольцы незамедлительно вызвали полицейских.

20 ноября московские рабочие во время работ по демонтажу подземных коммуникаций частного строения обнаружили скелет человека. Человеческие останки, найденные в 1-м Сетуньском проезде, отправили на судебно-медицинскую экспертизу.