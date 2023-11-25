Скелет в колготках обнаружили на чердаке дома в Санкт-Петербурге

Скелет, предположительно, женщины в колготках нашли на чердаке жилого дома на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Сотрудники следственных органов организовали проверку. Как долго разлагающееся тело пролежало на чердаке, неизвестно.

Скелет в колготках обнаружили на чердаке дома в Санкт-Петербурге
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На чердаке жилого дома на улице Беринга на Васильевском острове обнаружили скелет, одетый в колготки. Предположительно, останки принадлежат женщине, — говорится в сообщении.

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