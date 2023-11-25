В российском регионе введен режим ЧС

В городе Горячий Ключ Краснодарского края введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Менее чем за сутки здесь выпала месячная норма осадков. Об этом сообщил мэр Сергей Белопольский в своем Telegram-канале по итогам экстренного заседания комиссии по ЧС.

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По его словам, обильные дожди прошли и в горах, откуда берут истоки реки.

«Объехал все районы, которые наиболее подверглись подтоплению. Больше всего пострадали станица Пятигорская, поселок Мирный и отдельные территории в городе»,— отметил Белопольский.

Мэр дал поручение о формировании мониторинговых групп для обхода домовладений и определения степени ущерба. К этим работам приступят утром 25 ноября. Волонтеры, сотрудники администрации и бюджетных учреждений приступят к ликвидации последствий стихии.

На данный момент в работах задействованы 93 человека и 23 единицы техники. На базе двух школ развернуты пункты временного размещения. Сейчас в них находятся девять человек. По словам Белопольского, откачку придомовых территорий начнут, как только отступит вода.