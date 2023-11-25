Разъяренная толпа до смерти избила двоих палестинцев

Разъяренная толпа до смерти избила двух палестинцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Об этом в субботу, 25 ноября, сообщила газета Jerusalem Post.

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Жестокий самосуд случился после того, как двух местных жителей заподозрили в шпионаже в пользу Израиля. После расправы толпа надругалась над телами погибших, повесив их на электрический столб. Участие в избиении приняло множество людей, в том числе наблюдавших за происходящим со стороны или снимавшим жестокие действия на видео, отметили в издании.

Ранее в СМИ сообщили об убийстве боевиками движения ХАМАС уроженца Челябинска, который ранее переехал в Израиль. Мужчина работал охранником на фестивале музыкальной музыки Nature Party. На Ближнем Востоке у бывшего жителя Челябинска остался семилетний сын, который живет с его бывшей женой.