Самолет МЧС России доставит еще 15 тонн гумпомощи населению Газы

Самолет Ил-76 МЧС России с 15 тоннами гуманитарной помощи для населения сектора Газа вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Египет. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства. Как сообщили в МЧС России, на борту находится 15 тонн гуманитарного груза: продукты, включая детское питание, средства личной гигиены, постельное белье, пледы и спальные мешки.

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"Гумпомощь собрана по инициативе Правительства Республики Татарстан", – говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что самолет вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в аэропорт Эль-Ариш. В Египте гумпомощь будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые направят ее жителям Газы.