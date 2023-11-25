В Екатеринбурге на несколько часов задержали рейс в Барнаул

В Екатеринбурге 25 ноября задержали вылет рейса WZ-1075 авиакомпании RedWings в Барнаул . Информация об этом появилась на онлайн-табло аэропорта Кольцово .

Самолет RRJ-95LR должен был вылететь из Екатеринбурга в 03:40 по местному времени и прибыть в Барнаул в 08:00. Время вылета воздушного судна перенесено на 06:00. Причина задержки рейса не уточняется.