В Петербурге подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы

В Санкт-Петербурге подросток сильно травмировался при манипуляциях с сигнальной ракетницей. Об этом сообщает "Фонтанка".

Инцидент произошел 24 ноября в Калининском районе города: 15-летний юноша крутил в руках ракетницу, и в какой-то момент она выстрелила ему в лицо. На "скорой" подростка доставили в одну из детских больниц Петербурга.