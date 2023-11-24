В Петербурге подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы

Российский подросток выстрелил себе в лицо из ракетницы
В Санкт-Петербурге подросток сильно травмировался при манипуляциях с сигнальной ракетницей. Об этом сообщает "Фонтанка".
Инцидент произошел 24 ноября в Калининском районе города: 15-летний юноша крутил в руках ракетницу, и в какой-то момент она выстрелила ему в лицо. На "скорой" подростка доставили в одну из детских больниц Петербурга.
Врачи диагностировали ему рваные раны, серьезно пострадал глаз. Также медики подозревают у несовершеннолетнего контузию. Работники больницы проинформировали о несчастном случае полицию.
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