В Свердловской области 12-летний мальчик утонул в бассейне на тренировке

"Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с несчастным случаем, произошедшим с несовершеннолетним ребенком в физкультурно-спортивном комплексе. По предварительной информации 24 ноября 12-летний ребенок, находясь в бассейне физкультурно-спортивного комплекса на тренировке по плаванию, захлебнулся водой. Медицинским персоналом учреждения и сотрудниками скорой медицинской помощи мальчику оказана первичная медицинская помощь, однако ребенка реанимировать не удалось", - сказали в прокуратуре.