В центре Санкт-Петербурга задержали со стрельбой последнего участника группы людей, которые похитили в конце октября бизнесмена и вымогали у него 50 миллионов рублей. Об этом «РЕН ТВ» сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по региону Алексей Данке.

Он уточнил, что был сделан один выстрел с целью остановить транспортное средство мужчины. Задержание произошло на площади Восстания в Санкт-Петербурге.

«В результате применения оружия пострадавших нет. Подозреваемый задержан», — добавил Данке.

Всего в группе, похитившей и вымогавшей у бизнесмена деньги, было четыре человека. Одного ранее задержали в Краснодарском крае, еще двоих — в Чечне. Против них возбудили уголовное дело о разбое.