В Санкт-Петербурге задержали последнего участника группы похитителей бизнесмена
В центре Санкт-Петербурга задержали со стрельбой последнего участника группы людей, которые похитили в конце октября бизнесмена и вымогали у него 50 миллионов рублей. Об этом «РЕН ТВ» сообщил руководитель пресс-службы управления Росгвардии по региону Алексей Данке.
Он уточнил, что был сделан один выстрел с целью остановить транспортное средство мужчины. Задержание произошло на площади Восстания в Санкт-Петербурге.
«В результате применения оружия пострадавших нет. Подозреваемый задержан», — добавил Данке.
Всего в группе, похитившей и вымогавшей у бизнесмена деньги, было четыре человека. Одного ранее задержали в Краснодарском крае, еще двоих — в Чечне. Против них возбудили уголовное дело о разбое.
Напомним, что в конце октября группа людей в масках похитила предпринимателя в Санкт-Петербурге и вымогала у него 50 миллионов рублей. Затем они бросили его в промзоне и поехали к нему домой за деньгами, но забрали с собой не тот сейф и деньги остались у бизнесмена.