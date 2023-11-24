В Псковской области проверят службы соцзащиты после гибели троих детей

В Псковской области проверят все органы профилактики после трагедии со смертью троих детей, заявил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале. По его словам, в регионе создана межведомственная комиссия, специалисты проверят органы здравоохранения, образования и соцзащиты.

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Проанализируем каждый этап, на котором компетентные структуры могли предотвратить случившееся. Если будут выявлены ошибки и недоработки, по итогам расследования будут приняты все необходимые решения. Взял это на личный контроль, — написал он.

По словам Ведерникова, власти сделают все, чтобы докопаться до истины, а также не допустить впредь подобных преступлений. Следственные мероприятия продолжаются, отметил он.

Ранее в Псковской области задержали местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей. О преступлении правоохранителям заявила бабушка детей. Тела двух мальчиков она нашла на двухъярусной кровати, а труп восьмилетней девочки находился в деревенском доме.