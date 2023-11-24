В Евпатории искавший закладку мужчина ударил полицейского камнем

В Евпатории к принудительным работам приговорили мужчину, который ударил камнем полицейского, сообщает Telegram-канал «Mash на волне». Местный житель с другом вышли на поиски наркотиков вблизи железнодорожных путей. За поиском закладки их застали двое полицейских, один из которых и получил увечья от пытавшегося сбежать злоумышленника.

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Сотрудник МВД догнал и задержал нападавшего. В суде мужчина оправдывался, что никого не бил, увидел, что к другу подошли, и просто сбежал, но потом вернулся и сдался — ведь у него в кармане ничего не было. Судья не поверил и назначил мужчине наказание.

Ранее в Москве футбольный фанат нанес удары двум полицейским после ретроматча ветеранов «Локомотива» и ЦСКА в Москве. Молодого человека разозлило, что покидающие «РЖД Арену» люди идут слишком медленно. Двигаясь в толпе, начал кричать и призывать всех прорвать оцепление полицейских, которые следили за общественным порядком. Однако никто в толпе на его возгласы не реагировал. Когда мужчина поравнялся с правоохранителями, то набросился на двоих из них. 40-летнего майора он ударил кулаком в лицо, а 36-летнего прапорщика — с ноги в колено. Нападавшего тут же задержали.