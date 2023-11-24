Водитель-мигрант приставал к девочке-подростку в Подмосковье

По данным СМИ, 33-летний уроженец Киргизии, работавший водителем на одном из маршрутных автобусов в Московской области, по прибытии на конечную остановку не дал выйти из транспорта несовершеннолетней пассажирке. Как рассказала подросток, мужчина заблокировал двери, после чего настойчиво предлагал ей познакомиться. Тинейджер утверждает, что водитель "распускал руки". От настойчивых ухаживаний подросток избавилась, придумав, что ее должен встречать старший брат.