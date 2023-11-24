Россиянина осудили на 15 лет за растление девочек

В Калининграде 52-летнего местного жителя признали виновным в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

© Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Следствие доказало, что подсудимый, используя вымышленное имя, вступал в переписку с девочками 10, 11, и 12 лет и отправлял им фотографии порнографического характера, а также сопровождал это непристойными сообщениями.

Также мужчина выложил в социальных сетях в открытый доступ видеоролик порнографического характера, которые снял и смонтировал сам.

"В судебном заседании К. вину признал частично, по факту изготовления и распространения порнографического видеофайла – полностью", - рассказали в пресс-службе суда.