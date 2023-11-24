Россиянка вызвала полицию из-за взбесившегося кота, запершего ее на кухне

В Петербурге женщина вызвала полицию, чтобы усмирить взбесившегося кота, который запер ее на кухне. Об этом сообщает телеканал 78.

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По информации телеканала, инцидент произошел в Выборгском районе 23 ноября. Женщина позвонила в полицию и заявила, что ее кот взбесился и запер ее на кухне. По словам россиянки, домашний питомец бросался на нее, кусал за ноги и царапал лицо.

Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на помощь хозяйке агрессивного животного, кот уже успокоился, сообщает 78. Что стало причиной такого поведения питомца, не уточняется.