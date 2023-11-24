В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы вечером 24 ноября из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».

Согласно его информации, в Домодедово задержали 12 рейсов, еще четыре отменили, во Внуково — 13 рейсов задержали и семь отменили, в Шереметьево — задержали шесть рейсов и один отменили. Причиной стала непогода в Москве.