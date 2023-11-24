В аэропортах Москвы произошла массовая отмена рейсов

Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
Более 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы вечером 24 ноября из-за непогоды. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Расписание».
Согласно его информации, в Домодедово задержали 12 рейсов, еще четыре отменили, во Внуково — 13 рейсов задержали и семь отменили, в Шереметьево — задержали шесть рейсов и один отменили. Причиной стала непогода в Москве.
На данный момент в Домодедово задерживаются рейсы в Самару, Новокузнецк, Иркутск, Ургенч и Барнаул. Во Внуково с опозданием вылетят самолеты в Вологду, Нерюнгри, Саратов, Якутск, Самару, Минск и Алматы и Астану. В Шереметьево сейчас нет задержанных рейсов.
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