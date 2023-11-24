Суд арестовал топ-менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве
Дорогомиловский суд Москвы принял решение отправить под стражу начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Уточняется, что соответствующее постановление было вынесено в начале ноября, однако защита его обжаловала.
В суде отказались раскрывать детали дела, подтвердив при этом личность обвиняемого.
Ранее в Челябинске задержали четырёх создателей частных медицинских центров, подозреваемых в мошенничестве с использованием служебного положения.