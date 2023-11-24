Суд арестовал топ-менеджера РЖД Белянкина по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы принял решение отправить под стражу начальника Центра по корпоративному управлению пригородным комплексом РЖД Алексея Белянкина. Он является фигурантом дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Уточняется, что соответствующее постановление было вынесено в начале ноября, однако защита его обжаловала.

В суде отказались раскрывать детали дела, подтвердив при этом личность обвиняемого.