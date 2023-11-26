Граждан Грузии обвинили в краже редких книг Пушкина

Трех граждан Грузии обвинили в краже редких книг Александра Пушкина из библиотек во Франции. Речь идет о преступном сговоре, отмечает РИА Новости. По этому делу арестован один мужчина. Его сестра и племянница были отпущены, но находятся под судебным надзором.

Мужчина признался, что действовал в интересах заказчика, чье имя он назвать отказался. Женщины утверждали, что не участвовали в краже, а просто предоставили жилье родственнику.