После задержаний на складе Wildberries в Электростали 105 человек якобы доставили в военкомат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.

По их данным, если будет обнаружено, что кто-то из доставленных в комиссариат подпадает под осенний призыв, их могут отправить на срочную службу.

Сообщается также, что в отношении некоторых задержанных были составлены протоколы об отсутствии дактилоскопии.