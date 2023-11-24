Суд снова отложил оглашение приговоров Баязитовой и Архаровой

Басманный суд Москвы 24 ноября перенес оглашение приговора по делу журналистки Александры Баязитовой и медиатехнолога Ольги Архаровой на 27 ноября. Об этом сообщает ТАСС.

Оглашение приговора уже переносилось — ранее оно было назначено на 20 ноября. В пятницу, 24 ноября, подсудимых завели в зал, но приговор оглашен не был. Причины в суде не уточнили.

Прокуратура запросила для журналистки и медиатехнолога 14 и 13 лет колонии соответственно по делу о вымогательстве. Их обвинили в вымогательстве денег у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова за «блоки» в Telegram-каналах — то есть за отсутствие негативных публикаций.

Во время прений сторон адвокаты настаивали, что их подзащитные невиновны. Часть 3 статьи 163 УК РФ, которую вменяют Баязитовой и Архаровой, предусматривает до 15 лет лишения свободы.