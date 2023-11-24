Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС возросло до 59

"Из-за намеренного разрушения киевским режимом 6 июня текущего года плотины ГЭС воды Каховского водохранилища затопили на левобережье Днепра 23 населенных пункта. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализировано 175 человек, около 9 тыс. жителей эвакуированы в безопасные места", - написал он в Telegram-канале.