Число погибших из-за ЧП на Каховской ГЭС возросло до 59

Число мирных жителей, погибших из-за катастрофы на Каховской ГЭС, увеличилось с 57 до 59, эвакуированы в безопасные места около 9 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Из-за намеренного разрушения киевским режимом 6 июня текущего года плотины ГЭС воды Каховского водохранилища затопили на левобережье Днепра 23 населенных пункта. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализировано 175 человек, около 9 тыс. жителей эвакуированы в безопасные места", - написал он в Telegram-канале.
Государственному, частному и личному имуществу нанесен огромный ущерб. Пострадавшим гражданам и родственникам погибших выплачено более 185 млн рублей в качестве помощи.