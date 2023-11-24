Бабушка умерших детей под Псковом рассказала об их скелетах под одеялами

Бабушка троих детей, которых убила мать в Псковской области, обнаружила их скелеты, укрытые одеялами. Об этом сообщает KP.RU.

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В городе Великие Луки россиянка пришла навестить внуков. В комнате она обнаружила скелетированный труп четырехлетнего ребенка. На нем был подгузник, а тело было укрыто одеялом. На втором ярусе кровати находился мертвый младенец 2023 года рождения, чьи останки также были укрыты одеялом.

Их 34-летняя мать рассказала, что ее дети необъяснимым образом скончались еще в августе. Бабушка решила найти остальных внуков. Третье тело удалось обнаружить в частном доме, принадлежащем матери убитых. Скелетированные останки лежали на кровати и были накрыты одеялом. По словам женщины, девочка также скончалась во сне по непонятным причинам.

Отмечается, что у нее было еще двое детей. Пятилетнюю дочь забрали органы опеки, а 12-летний мальчик последнее время живет с бабушкой.