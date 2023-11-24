Челябинский таксист проколол колесо пранкеру-миллионнику

В Челябинске пранк закончился для видеоблогера-миллионника Boroda TV (настоящее имя Владимир Литовченко) проколотой шиной. Как сообщает 74.ru, блогер решил разыграть таксистов на местном вокзале, однако видео закончилось конфликтом.

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По задумке Литовченко, его знакомым, якобы отцу и сыну, нужно было найти водителя, который отвезет их до нужного места. Блогер же переманивал «клиентов» к себе, если кто-то согласится их подвезти.

Один их таксистов согласился выполнить работу за 1500 рублей, однако Литовченко предложил сумму на 500 рублей меньше. После этого мужчина заявил, что не даст украсть у него клиентов и достал шило. В ходе конфликта он успел проколоть правое переднее колесо — его замена обошлась в 1,5 тысячи рублей.