Крановщик спас человека во время пожара в небоскребе

Рабочий, заблокированный на крыше высотки в британском Рединге во время сильного пожара, был спасен с помощью башенного крана и строительной клетки. Драматичные кадры спасения опубликовало издание DailyMail.

На кадрах видно, что мужчина стоит на краю крыши в клубах дыма, а огонь почти добрался до его ног. При этом он машет снятой курткой, привлекая к себе внимание. Крановщику удалось поставить на горящую крышу строительную люльку с ограждением и забрать его.

65-летний крановщик признался, что это был сложный маневр, так как правильно поставить клетку мешали дым и сильный ветер.

«Это был необычный рабочий день. (…) Ветер раскачивал клетку. Я просто ждал, когда рассеется дым. Я мог видеть, что опускаю ее в пламя», — приводит издание слова Глена Эдвардса.

По данным издания, «с земли раздались громкие возгласы», когда мужчина запрыгнул в люльку и был спущен на лебедке в безопасное место.