Крановщик спас человека во время пожара в небоскребе
Рабочий, заблокированный на крыше высотки в британском Рединге во время сильного пожара, был спасен с помощью башенного крана и строительной клетки. Драматичные кадры спасения опубликовало издание DailyMail.
На кадрах видно, что мужчина стоит на краю крыши в клубах дыма, а огонь почти добрался до его ног. При этом он машет снятой курткой, привлекая к себе внимание. Крановщику удалось поставить на горящую крышу строительную люльку с ограждением и забрать его.
65-летний крановщик признался, что это был сложный маневр, так как правильно поставить клетку мешали дым и сильный ветер.
«Это был необычный рабочий день. (…) Ветер раскачивал клетку. Я просто ждал, когда рассеется дым. Я мог видеть, что опускаю ее в пламя», — приводит издание слова Глена Эдвардса.
По данным издания, «с земли раздались громкие возгласы», когда мужчина запрыгнул в люльку и был спущен на лебедке в безопасное место.
Ранее пожар произошел в бизнес-центре на северо-западе Москвы. Очаг возгорания был зафиксирован на пятом этаже. Пожарным удалось не допустить распространения огня и спасти шесть человек. В результате ЧП никто не пострадал.