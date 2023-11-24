Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который с мая 2023 года находился в федеральном розыске за предполагаемый сбыт наркотических веществ.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление на транспорте МВД по УрФО.

«В розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что петербургские полицейские незамедлительно вылетели за ним в Екатеринбург.