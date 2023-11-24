Находящегося в федеральном розыске россиянина задержали в Екатеринбурге
В Екатеринбурге задержали 31-летнего мужчину, который с мая 2023 года находился в федеральном розыске за предполагаемый сбыт наркотических веществ.
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление на транспорте МВД по УрФО.
«В розыск мужчина был объявлен полицией Санкт-Петербурга», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что петербургские полицейские незамедлительно вылетели за ним в Екатеринбург.
Ранее стало известно, что на границе Молдавии с Румынией задержали 48-летнего разыскиваемого Интерполом россиянина.