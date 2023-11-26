На концерте группы "Любэ" в Кемерове произошла массовая драка

Во время концерта группы "Любэ" в Кемерове произошла массовая драка. В ней участвовали зрители.

В Кемерове в субботу, 25 ноября, произошла потасовка на концерте группы "Любэ". В драке участвовали мужчины и женщины.

Артистам пришлось прервать исполнение песни "Солдаты", чтобы охрана вывела дебоширов из зала кемеровской филармонии.

Об инциденте рассказали зрители, которые присутствовали на концерте, в Сети. Они отметили, что выступление им понравилось, но этот неприятный инцидент подпортил впечатление. Поклонники группы предположили, что участники конфликта могли быть пьяны, так как в буфете продавали алкоголь.