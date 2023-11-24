Суд продлил арест Треповой*

"Оставить меру пресечения Треповой Дарье Евгеньевне без изменения и продлить сроком на шесть месяцев, то есть по 18 апреля 2024 года включительно", - сказал судья. ТАСС

Ранее сообщалось, что Второй Западный окружной военный суд собирается рассмотреть по существу дело Дарьи Треповой до конца года. Гособвинитель находится на данный момент под государственной защитой по причине резонанса вокруг уголовного дела и его террористической направленности. Москва24