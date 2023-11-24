Львова-Белова: За год совершено более 100 тысяч преступлений против детей

"Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тысяч преступлений было совершено против несовершеннолетних (...) В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра", - сказала Львова-Белова во время общения с сенаторами в формате "открытого диалога" .