Львова-Белова: За год совершено более 100 тысяч преступлений против детей
За год в России было совершено более 100 тысяч преступлений в отношении несовершеннолетних, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Согласно статистическим данным, за последний год более 100 тысяч преступлений было совершено против несовершеннолетних (...) В 2022 году было совершенно 80 убийств детей родителями. Кажется, что это очень жуткая цифра", - сказала Львова-Белова во время общения с сенаторами в формате "открытого диалога" .
Детский омбудсмен отметила, что с 2018 года растет число преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, причем половина совершается близкими родственниками.
По оценке Львовой-Беловой, важным шагом в профилактике преступлений стало принятие Стратегии комплексной безопасности детей, в разработке которой участвовал аппарат детского омбудсмена.
Напомним, президент Владимир Путин 17 мая подписал указ о Стратегии комплексной безопасности детей до 2030 года. Документ относит изменение представлений о традиционных семейных ценностях к основным угрозам безопасности детей в России.