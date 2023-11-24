Полиция Индии призывает не верить слухам, касающимся гибели актера Белецкого

Полиция Индии призывает дождаться результатов аутопсии тел погибших в Индии россиян Максима Белецкого и Анны Ранцевой и не верить слухам и домыслам, распространяемым по поводу причин их смерти.

© vk.com/ Республиканский театр кукол г. Йошкар-Ола

В полиции округа Кулу индийского штата Химачал-Прадеш, где найдены тела россиян, рассказали, что результатов вскрытия пока нет. А что касается скандальных версий, что якобы полиция Индии сообщала о смерти двух россиян от передозировки наркотиков, так "полиция ничего подобного официально не заявляла", сказал представитель полиции.

Полицейские призвали распространителей домыслов уважать память скончавшихся людей.

"Давайте дождемся официальных результатов вскрытия", - сказали они.

Информация о гибели двух россиян в индийском округе Куллу появилась 18 ноября, а по данным полиции штата, люди погибли за два дня до этого.

Речь идет о 37-летнем актере Белецком, который прежде играл в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, и 21-летней Ранцевой. На телах погибших, найденных у термального источника, остались порезы, найдены лезвие, мобильный телефон, свечи… Погибшие также оставили записку на английском языке, содержащую просьбу передать их личные вещи в российское посольство и родственникам.