Полиция Индии призывает не верить слухам, касающимся гибели актера Белецкого
Полиция Индии призывает дождаться результатов аутопсии тел погибших в Индии россиян Максима Белецкого и Анны Ранцевой и не верить слухам и домыслам, распространяемым по поводу причин их смерти.
В полиции округа Кулу индийского штата Химачал-Прадеш, где найдены тела россиян, рассказали, что результатов вскрытия пока нет. А что касается скандальных версий, что якобы полиция Индии сообщала о смерти двух россиян от передозировки наркотиков, так "полиция ничего подобного официально не заявляла", сказал представитель полиции.
Полицейские призвали распространителей домыслов уважать память скончавшихся людей.
"Давайте дождемся официальных результатов вскрытия", - сказали они.
Информация о гибели двух россиян в индийском округе Куллу появилась 18 ноября, а по данным полиции штата, люди погибли за два дня до этого.
Речь идет о 37-летнем актере Белецком, который прежде играл в Республиканском театре кукол в Йошкар-Оле, и 21-летней Ранцевой. На телах погибших, найденных у термального источника, остались порезы, найдены лезвие, мобильный телефон, свечи… Погибшие также оставили записку на английском языке, содержащую просьбу передать их личные вещи в российское посольство и родственникам.
Сейчас ведется расследование инцидента и как только оно завершится, планируется тела кремировать в Индии, сообщили также в полиции Химачал-Прадеш.