Свердловский блогер, чья супруга погибла в ДТП, снял клип про похороны жены

Блогер из Краснотурьинска Александр Лещев, чья супруга Виктория скончалась в ДТП на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, опубликовал ролик с похорон любимой. На нем он показал весь процесс прощания, также в видео звучит последняя добавленная девушкой песня в соцсетях— кавер на музыку «Гостей из будущего» от группы «Моя Мишель» (в опубликованном агентством ролике песня заменена из-за закона об авторских правах — прим. URA.RU).

«Все, кто не смог приехать издалека или прийти попрощаться с моей любовью Викторией Андреевной, можете сегодня посмотреть ролик и помянуть. Сегодня 9 дней, вспомните хорошим словом», — написал Лещев в своих соцсетях.

Авария, в которой погибла Виктория Лещева, произошла 15 ноября на свердловской трассе. Девушка поехала в Екатеринбург по делам на автобусе. Всего в аварии пострадали восемь человек. Кроме Лещевой, скончались оба водителя автобусов. Муж Виктории побывал на месте ДТП и выяснил, что на шинах общественного транспорта не было протекторов, при этом сама резина была не зимней. Александр активно освещал смерть жены, из-за чего некоторые подписчики обвинили его в хайпе.