Мать три месяца жила с трупами своих детей в Псковской области

В Псковской области задержали 34-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве троих своих детей, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Тела двоих несовершеннолетних нашли в ее квартире в городе Великие Луки, третьего — в частном доме на территории Куньинского района.

23 ноября 2023 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир в городе Великие Луки, а также в частном доме на территории Куньинского района Псковской области тел троих детей — 8-летней девочки и двоих мальчиков 2019 и 2023 годов рождения, воспитывавшихся в семье 34-летней местной жительницы <...> По подозрению в совершении указанных преступлений задержана мать детей, — говорится в сообщении.

В ближайшее время в отношении задержанной будет решен вопрос об избрании меры пресечения. В данное время проводятся следственные действия.

По данным Telegram-канала SHOT, о преступлении правоохранителям заявила бабушка детей. Она обнаружила трупы, когда приехала навестить внуков в Великие Луки. Тела двух детей лежали на двухъярусной кровати, укрытые одеялом. Одному из них было четыре года, другому — год. Тогда женщина стала искать других детей. 8-летнюю девочку она обнаружила в деревенском доме. Тело также было накрыто одеялом. Мать призналась, что все они умерли еще в августе, во сне.

Как отмечается в сообщении канала, в живых осталась 5-летняя девочка, которую передали органам опеки, и 12-летний мальчик. Он в последнее время жил с бабушкой.