Стало известно, почему свердловчанка не уследила за сестрой, найденной в сугробе

«Это конкретно несчастный случай — старшая сестра уснула, так как болела и плохо себя чувствовала, не уследила. Родители были на работе. Повезло, что вовремя вернулся отец. Он вызывал врачей, им отдельное спасибо. Среагировали грамотно. Девочка получила серьезное обморожение, но жить будет. Сейчас ее перевели в больницу Краснотурьинска. Родителям оказали моральную поддержку, все хорошо», — сообщил собеседник агентства.