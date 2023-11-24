16 работников склада Wildberries были задержаны полицейскими в подмосковной Электростали. Их обвиняют в нарушении миграционного законодательства, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяну Петрову.

По ее словам, на граждан наложили штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. При этом троих нелегальных мигрантов выдворят из России, добавила собеседница агентства.

Ранее в маркетплейсе сообщали о проверках в сортировочном центре (СЦ) «Электросталь». Подчеркивалось, что у сотрудников проверяют документы. В компании предупреждали о перебоях с отгрузкой и выгрузкой товаров.

В Wildberries также заявили, что маркетплейс прикладывает все усилия для ускорения процесса возвращения работы склада в привычный режим.