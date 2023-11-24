В ДНР силовики обнаружили тайник с гранатометами для терактов
Спецслужбы обнаружили на территории ДНР тайник с двумя гранатометами и гранатами, которые были замаскированы под газовый баллон для транспортировки в другие регионы России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Денис Пушилин.
Оперативные мероприятия провели сотрудники УФСБ по ДНР и органов военной контрразведки Восточного военного округа. Они обнаружили в поселке Ялта в Мангушском районе тайник, из которого изъяли два ручных гранатомета РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к ручной гранате.
Пушилин уточнил, что оружие и боезапас предназначались для совершения диверсионно-террористических актов на территории РФ.
Напомним, что 23 ноября в Воронеже задержали агента украинских спецслужб. Как сообщали в ФСБ, 28-летний гражданин Украины готовился к убийству высокопоставленного российского офицера. Для конспирации он ездил на велосипеде под видом курьера. При обыске у него изъяли взрывчатку общей массой свыше 1 кг, электродетонаторы и поддельный российский паспорт.