В ДНР силовики обнаружили тайник с гранатометами для терактов

Спецслужбы обнаружили на территории ДНР тайник с двумя гранатометами и гранатами, которые были замаскированы под газовый баллон для транспортировки в другие регионы России. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава республики Денис Пушилин.

Оперативные мероприятия провели сотрудники УФСБ по ДНР и органов военной контрразведки Восточного военного округа. Они обнаружили в поселке Ялта в Мангушском районе тайник, из которого изъяли два ручных гранатомета РГД-18, две ручные гранаты Ф-1 и два запала к ручной гранате.

Пушилин уточнил, что оружие и боезапас предназначались для совершения диверсионно-террористических актов на территории РФ.