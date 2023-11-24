Жителя Крыма задержали за переправку авиационных запчастей на Украину
ФСБ России задержала жителя Феодосии по делу о госизмене: по данным спецслужбы, он передавал на Украину запчасти для военной авиатехники. Об этом сообщает РИА Новости.
В ФСБ заявили, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами — за денежное вознаграждение он находил в РФ и переправлял на Украину комплектующие к военной авиатехнике российского производства.
В ФСБ уточнили, что фигурант дела уже арестован.
Ранее ФСБ задержала жителя Ангарска (Иркутская область), подозреваемого в работе на украинскую разведку.
23-летний мужчина работал на одном из предприятий региона. В ФСБ заявили, что он собрал информацию и подготовил фотографии, «характеризующие состояние промышленного объекта и выпускаемой продукции». По данным спецслужбы, мужчина планировал передать эти данные сотруднику главного управления украинской разведки.